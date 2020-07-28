İstanbul’da hasta kurbanlar için sahte küpe üreten şebeke çökertildi

Kurban Bayramı öncesinde hasta hayvanları piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon Asayiş Şube ekiplerince gerçekleştirildi.
Gasp Masası'nda çalışan polisler, kısa süre önce sağlıksız hayvanları piyasaya sürmeye çalışan bir şebekeyi belirledi.
Teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla izlenen şüphelilerin veteriner kontrolünden geçen sağlıklı hayvanların kulak küpelerini kopyalayarak sahtesini yaptığı anlaşıldı.
YAKALANDILAR
Şüphelilerin elde ettikleri ikinci küpeyi hasta hayvanlara taktığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti. Hastalıklı hayvanları kurban pazarlarına götürmeyi planlayan şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.
SAHTE KÜPELER ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin Arnavutköy ve bazı ilçelerdeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda ikizleme yapılmış sahte hayvan kulak küpesi ele geçti. Soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.