Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da hasta kurbanlar için sahte küpe üreten şebeke çökertildi

İstanbul’da veteriner kontrolünden geçen sağlıklı hayvanlar için alınan küpelerin sahtelerini oluşturarak hasta hayvanlara takan şebeke çökertildi. Kurban Bayramı öncesinde hasta hayvanları bu yöntemle satmaya çalışan 6 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin yanlarında çok sayıda sahte hayvan küpesi bulundu.

Habip ATAM
19:56 -
Haberler Gündem
İstanbul’da hasta kurbanlar için sahte küpe üreten şebeke çökertildi

Kurban Bayramı öncesinde hasta hayvanları piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyon Asayiş Şube ekiplerince gerçekleştirildi.

Gasp Masası'nda çalışan polisler, kısa süre önce sağlıksız hayvanları piyasaya sürmeye çalışan bir şebekeyi belirledi.

Teknik ve fiziki takip çalışmalarıyla izlenen şüphelilerin veteriner kontrolünden geçen sağlıklı hayvanların kulak küpelerini kopyalayarak sahtesini yaptığı anlaşıldı.

Foto: Sözcü

YAKALANDILAR

Şüphelilerin elde ettikleri ikinci küpeyi hasta hayvanlara taktığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti. Hastalıklı hayvanları kurban pazarlarına götürmeyi planlayan şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.

SAHTE KÜPELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin Arnavutköy ve bazı ilçelerdeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda ikizleme yapılmış sahte hayvan kulak küpesi ele geçti. Soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

İLGİLİ HABERBayrama günler kala Diyanet'ten kurbanlık uyarısı!Bayrama günler kala Diyanet'ten kurbanlık uyarısı! İLGİLİ HABERErdoğan'dan bayram uyarısı: Çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorumErdoğan'dan bayram uyarısı: Çok ama çok dikkat edilmesini milletimden rica ediyorum
AKP Corona Cumhurbaşkanı Diyanet istanbul kurban operasyon Polis Sözcü süt Veteriner
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more