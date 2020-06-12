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İstanbul’da hastaneye ait ambulans çalındı

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nden gece saatlerinde hasta nakil ambulansı çalındı. Polis ekipleri hırsızları kısa sürede yakaladı.

07:57 -
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Olay saat 01:30 sıralarında Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde yaşandı. Hastane bahçesinde bekleyen hasta nakil ambulansı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kişi tarafından çalındı.

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi hemen harekete geçerek, çalınan ambulansın izini bulmaya çalıştı. Kısa süre sonra izi bulunan ambulansı polis kovalamaya başladı.

FOTO: DHA

Yaklaşık yarım saatlik kovalamacının ardından Büyükdere Caddesi üzerinden, Kağıthane’ye yönelen ambulans, Çeliktepe Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi üzerinde polis ekiplerince sıkıştırılarak yakalandı.

FOTO: İHA

Şahıs ambulansı durdurduktan sonra polis ekipleri, havaya ateş açtı. Sıkışan şahıs, ekiplere teslim oldu. Daha sonra polis şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, çalınan ambulans polis eşliğinde hastaneye teslim edildi. (DHA)

Büyükdere Caddesi hastane istanbul Polis
Son güncelleme: 08:08 12.06.2020
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