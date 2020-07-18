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İstanbul’da hava destekli ‘Yeditepe Huzur’ denetlemesi!

İstanbul genelinde çok sayıda noktada, yüzlerce polisin katılımıyla 'Yeditepe Huzur' denetimi yapıldı. Kurulan denetleme noktalarında polis, araçları durdurarak arama yaparken, araçlarda bulunanlar ise genel bilgi taraması (GBT) sorgulamasından geçirildi.

21:46 -
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Denetlemeye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı polis ekipleri katıldı. Polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

Kurulan denetleme noktalarında polis, araçları durdurarak arama yaparken, araçlarda bulunanlar ise genel bilgi taraması (GBT) sorgulamasından geçirildi.

Durdurulan araçlarda, hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından uyuşturucu araması yapıldı. Denetimler sırasında özel harekât polisleri çevre emniyeti aldı.

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Beyoğlu Taksim Meydanı’nda da durdurulan araçlar kontrol edildi. Denetimlerde aracı durdurulan bir kişi, “Çok güzel yapıyorlar, aslında halk için iyidir” dedi. DHA

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Son güncelleme: 22:07 18.07.2020
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