İstanbul’da iki AVM’nin açılış tarihi belli oldu! AVM’ler ne zaman açılacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınarak hastalığın yayılımı önlenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda AVM’ler de kapatılarak çok sayıda insanın bir araya gelmesi önlenmişti. Son gelen haberlerde ise Akiş GYO’nun Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul’daki iki alışveriş merkezinin açılacağı tarihi bildirdiği yönünde. Vatandaşların merakla beklediği konulardan olan genel olarak AVM’lerin açılış tarihine ilişkin ise net bir tarih henüz belli değil. Ancak ilerleyen zamanda kademeli olarak AVM’lerin açılacağı gündemde.

İSTANBUL’DAKİ İKİ AVM’NİN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’den yapılan açıklamada, İstanbul’daki Akbatı ve Akasya alışeveriş merkezlerinin açılış tarihinin 1 Haziran 2020 olarak belirlendiği duyuruldu.

İşte Akiş GYO’dan yapılan açıklama: Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında 19 Mart 2020 tarihinde kapatmış olduğumuz Akbatı ve Akasya alışveriş merkezlerimiz ile ilgili olarak, Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri’nde faaliyetlerimize yeniden devam edebilmek için, kiracılarımızdan da aldığımız görüşler neticesinde açılış tarihimizin 1 Haziran 2020 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nca pandeminin seyri üzerine açılış tarihini etkileyebilecek olumsuz bir görüş gelmesi durumunda bu tarih ötelenebilecektir.

Alışveriş merkezlerinin hijyen koşullarının en üst seviyeye çıkarılması ve risklerin minimize edilebilmesi için için, AVM içindeki tüm yürüyen merdivenlerin el bantlarını UV ışıkları ile sterilize eden cihaz tedarik edilmesi, AVM havalandırma santrallerine takılmak üzere temiz havanın tüm virus ve bakterilerden arındırılmasını sağlayacak cihazların kurulması, AVM girişleri için termal kamera yerleştirilmesi ve anlık olarak AVM içerisindeki kişi sayısının sınırlandırılması gibi çeşitli önlemler alınmıştır. Ayrıca tüm mağazaların en güvenli koşullardaki aynı standardı sağlayabilmesi için mağaza içi düzenlemeleri içeren bir rehberin mağazalarla paylaşılamasına karar verilmiştir. Alışveriş merkezlerinin kapalı olduğu süre boyunca kira alınmamasına, Haziran ayı kira ödemelerine yönelik olarak ise yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde ve maksimum %50 oranını aşmayacak kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir.

AVM’LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye’deki AVM’lerin genel açılış tarihi hakkında alınan resmi bir karar henüz yok. AVM’ler ile ilgili kararlar açıklandığında sayfamızda yer alacak.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş AVM’lerin açılış tarihi hakkında konuştu. Altaş sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “11 Mayıs'ta kademeli açılış için haziran ayı başından itibaren ise tamamen tam kapasite ile açılmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Kademeli açılış hakkında bilgi veren Altaş, “Kent olarak bir ayrım yapmamız ne kadar mümkün bilmiyorum. Bütün kentlerde aynı anda açılış olabilir. Talebin yoğun olduğu kentlere öncelik tanınabilir. Açılacak olan AVM’ler için tek tek inceleme yapılmalı. Kapalı ve açık mimarideki AVM’ler incelenmeli. İlk etapta açık mimarideki AVM’ler açılabilir. Caddeye olan cephesi geniş olan AVM’ler daha kolay açılabilir. Kapalı mimarideki AVM’lere ise en son sıra gelecektir” ifadelerini kullandı.

Yasak kapsamında olan mağazaların açılamayacağını da belirten Altaş, “Sinema, çocuk oyun parkları, restoran gibi alanların tekrar açılması mümkün değil. Kademeli olarak mağazalar açılacak. Ancak bu saydığım mağazaların açılması için bu mağazalarla ilgili yasakların kalkması gerekiyor. Bilim Kurulu ne öneride bulunursa biz o adımlara atacağız. Sürekli olarak Bilim Kurulu ve bakanlık ile istişarelerimiz sürüyoruz” şeklinde konuştu.

HAZİRAN AYI BAŞINDA TAM KAPASİTE

AVM’lerin dükkanını açmak istemeyen perakendecilere yaptırım uygulayabileceğini anlatan Altaş şu ifadeleri kullandı: “Biz 11 Mayıs’ta kademeli olarak, haziran ayı başından itibaren ise tamamen tam kapasite ile açılmayı planlıyoruz. Perakendeci ‘Hayır ben açmıyorum’ dediğinde bunun hukuki sonuçlarına katlanır. Biz bugüne kadar elimizi taşın altına koyduk, kira almadık. Perakendecinin de artık hem AVM’ler hem de vatandaş için adım atması lazım.”