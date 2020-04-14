İstanbul’da ilginç olay! Deprem uğultu ile mi geldi?

İstanbul'da dün gece saatlerinde Kandilli verilerine göre 4.1 şiddetinde deprem meydan geldi. Depremden hemen önce bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kayıt altına alınan ses ise merak konusu oldu. İstanbul'dan ve çevre illerde oturan birçok kişinin duyduğunu iddia ettiği uğultunun sebebi ne olabilir? İşte tüm merak edilenler…

DEPREM ÖNCESİ UĞULTU MEDYANA GELİR Mİ?

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu işlemler sırasında bazen depremin sesi de yeryüzünden duyulabilir hale gelir. Dün akşam İstanbul'da duyulduğu iddia edilen ses deprem öncesi levhaların hareket sesi olabilir.

KARGO UÇAĞININ SESİ Mİ?

Dün akşam İstanbul'da kaydedildiği iddia edilen ses için bir farklı görüş de kargo uçağı olabileceği. İstanbul'da korku yaratan sesin kaynağının, Sovyet yapımı Antonov An-12 adlı kargo uçağının geçişi sırasında da duyulan ses olabileceği iddia ediliyor