Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da ilginç olay! Deprem uğultu ile mi geldi?

Dün akşam gece saatlerinde İstanbul’da yaşayan vatandaşlar deprem korkusu yaşadı. İstanbul’un Karadeniz kıyılarından olan deprem, birçok ilçeden de hissedildi. Sosyal medyada paylaşılan videoda ise depremden hemen önce uğultu duyulduğunu iddia etti. İstanbul’da ve çevre illerde yaşayan birçok kimse de aynı sesin duyulduğunu belirttiler. Peki gece saatlerinde duyulan bu uğultu neydi? Deprem öncesinde uğultu meydana neden gelir? İşte cevaplar…

10:23 -
Haberler Gündem
İstanbul’da ilginç olay! Deprem uğultu ile mi geldi?

İstanbul'da dün gece saatlerinde Kandilli verilerine göre 4.1 şiddetinde deprem meydan geldi. Depremden hemen önce bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kayıt altına alınan ses ise merak konusu oldu. İstanbul'dan ve çevre illerde oturan birçok kişinin duyduğunu iddia ettiği uğultunun sebebi ne olabilir? İşte tüm merak edilenler…

DEPREM ÖNCESİ UĞULTU MEDYANA GELİR Mİ?

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu işlemler sırasında bazen depremin sesi de yeryüzünden duyulabilir hale gelir. Dün akşam İstanbul'da duyulduğu iddia edilen ses deprem öncesi levhaların hareket sesi olabilir.

Foto: Shutterstock

KARGO UÇAĞININ SESİ Mİ?

Dün akşam İstanbul'da kaydedildiği iddia edilen ses için bir farklı görüş de kargo uçağı olabileceği. İstanbul'da korku yaratan sesin kaynağının, Sovyet yapımı Antonov An-12 adlı kargo uçağının geçişi sırasında da duyulan ses olabileceği iddia ediliyor

deprem istanbul sosyal medya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more