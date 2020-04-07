İstanbul’da ilk iş günü yolculuk sayısı 500 bin arttı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, haftanın ilk iş günü toplu taşıma verilerini açıkladı.

Ongun “Tatil günü olan 5 Nisan Pazar günü ile haftanın ilk iş günü olan 6 Nisan Pazartesi günü arasında toplu taşımada yaklaşık 500 bin geçiş artışı söz konusu olmuştur. Toplamda da kullanım pazartesi günleri yüzde 88 oranında düşmüştür” dedi.

Ongun'un paylaştığı verilere göre haftanın ilk iş günü 6 Nisan'da İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanma oranı önceki haftalara göre yüzde 87.86 oranında düştü ve 896 bin 974 adet yolculuk yapıldı.

5 Nisan pazar günü ise düşüş yüzde 91.7 oranında olmuş ve kentte toplu taşıma araçları 382 bin 492 kez kullanılmıştı.

1 MİLYONUN ALTINA DÜŞTÜ

İlk vakanın açıkladığı 11 Mart tarihinden önceki 9 Mart pazartesi günü kentte 7 milyon 441 bin 316 kez yolculuk yapılmıştı. 11 Mart sonrasında pazartesi günleri yapılan yolculuk sayısı ve düşüş oranları şöyle:

* 16 Mart Pazartesi günü düşüş yüzde 44.08 oldu ve 4 milyon 132 bin 368 adet geçiş yapıldı. 23 Mart Pazartesi günü düşüş oranı yüzde 79.24 oldu, 1 milyon 533 bin 710 kez yolculuk yapıldı.

* 30 Mart pazartesi günü yüzde 84.79'luk düşüşle 1 milyon 124 bin 178 yolculuk yapıldı. 6 Nisan Pazartesi gününe gelindiğinde ise düşüş yüzde 87.86 oldu ve 896 bin 974 kez kart basıldı.

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