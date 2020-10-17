İstanbul’da iş yeri hekimi coronadan hayatını kaybetti

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İstanbul'da iş yeri hekimi olarak çalışan Dr. Salih KANLI'yı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

TTB AŞI UYARISINI HATIRLATTI

TTB’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda geçtiğimiz Temmuz ayında TTB Covid-19 izleme kurulunun gündeme getirdiği uyarılar hatırlatıldı.

Uzmanların yaptığı toplantı sonrası kamuoyuna yapılan açıklamada “Yeterli aşı stoku erken olarak sağlanıp, aşının mümkün olan en erken dönemde yapılması sağlanmalı. İnfluenza aşısı çok yaygın yapılmalı ve kamusal bir sorumlulukla ücretsiz temini üstlenilmeli” uyarılarının dikkate alınmadığını belirten TTB, bakanlıkça yeterli aşının temin edilememesinin sorumluluğunun hekimlere yıkılmaya çalışıldığını savundu.