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İstanbul’da işçi gibi giyinip, kabloyu böyle çaldılar 

İstanbul Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, kamyonetle sokağa gelen kişilerin motorlu hızarla 2 bin 200 metre fiber kablo çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Güncellenme: 09:46, 25/11/2020
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İstanbul’da işçi gibi giyinip, kabloyu böyle çaldılar 

Olay geçen pazartesi öğle saatlerinde Yeşilköy Halkalı Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 hırsız, kamyonet ile caddeye geldi.

Giydikleri fosforlu işçi yeleklerle bir kişi kabloyu tuttu diğeri ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı. 2 bin 200 metrelik kablonun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görüldü. Yaşanan hırsızlık sonrası yakalanan 4 hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. (DHA)

Bakırköy internet istanbul Pazartesi Polis
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