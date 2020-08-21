İstanbul’da IŞİD operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı!

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince gerçekleştirildi. Uluslararası terörist faaliyetlerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yapan TEM birimi İstanbul’da bazı şüphelileri tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında şüpheliler Suriye'de terör örgütü IŞİD içerisinde faaliyet gösterdikleri ve çatışma bölgelerinde bulunan bazı kadınları Türkiye’ye getirmeye çalıştıkları tespit edildi.

TEM ekipleri yapılan çalışmaların ardından operasyon kararı aldı. Baskın düzenlenen adreste 3’ü yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

IŞİD terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen Türk vatandaşı olan M.F. İ ile yabancı uyruklu A.M., T.M.,ve A.R., isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.