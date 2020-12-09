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İstanbul’da IŞİD’e operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD’e yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 11 İlçede önceden belirlenen 22 adrese yapılan operasyon sonucunda yabancı uyruklu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Güncellenme: 02:53, 09/12/2020
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İstanbul’da IŞİD’e operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan ve IŞİD'e hizmet eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında 11 İlçede 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul l Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 İlçede yapılan ve önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:01:30,
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