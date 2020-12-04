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İstanbul’da izinsiz İHA üretim merkezinin görüntülerini çeken 2 Rus gazeteci gözaltına alındı

Rusya’da yayın yapan NTV televizyonundaki bir programın metin yazarı Aleksey Petruşko ile kamera operatörü İvan Malışkin gözaltına alındı. İkilinin izinsiz olarak İstanbul’daki İHA üretim merkezinin görüntülerini çektikleri belirtildi. Olayla ilgili İstanbul Valiliği de açıklama yaptı.

Habip ATAM
Güncellenme: 22:01, 04/12/2020
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İstanbul’da izinsiz İHA üretim merkezinin görüntülerini çeken 2 Rus gazeteci gözaltına alındı

İstanbul'da Rus NTV televizyonunda yayınlanan Tsentralnoye Televideniye programının metin yazarı Aleksey Petruşko ile kameraman  İvan Malışkin gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ikilinin İHA ve SİHA'ları üreten bir savunma firması binası çevresinde çekim yaptıkları öğrenildi.

İzinsiz olarak çekim yaptıkları ifade edilen televizyon çalışanları İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTI SÜRESİ 3 GÜN UZATILDI

İstanbul Valiliği ise konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “İlimizdeki İnsansız Hava Aracı (İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu (I.M.) ve (A.P.) ile Türk Vatandaşı (A.Ç.K.) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır”  denildi.

TELEVİZYON YETKİLİLERİ DE DUYURMUŞTU 

Aleksey Petruşko ile kameraman  İvan Malışkin'ın gözaltına alınmasıyla ilgili Rus NTV kanalı yöneticileri; çalışanlarının İstanbul'da gözaltına alındığını belirterek ikiliden haber alamadıklarını açıklamışlardı.

Rus televizyonunun yetkilileri; “Aleksey Petruşko ‘Bizi nedense hâlâ tutuyorlar' dediği kısa bir SMS mesajı gönderebildi. Daha sonrasında bir daha onlarla iletişim kurulamadı, aramalarımıza ve mesajlarımıza yanıt vermediler” ifadelerine yer vermişti.

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Yayınlanma Tarihi:22:00,
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