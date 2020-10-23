İstanbul’da izolasyona uymayan 12 kişi yurtlara yerleştirildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 21 ve 22 Ekim’deki salgın İstanbul’daki salgın tedbirlerine ilişkin bilançoyu açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Ekim’de personel servisi ile fabrika ve işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 2610 fabrika/işletme ile 1113 personel servisinin denetlendiğini, 178 fabrika/işletmenin uyarıldığını ve toplamda 277 bin 98 TL para cezası kesildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya 22 Ekim’de ise “tanılı/temaslı” kişilere yönelik denetimlerde 31 bin 503 kişinin denetlendiğini belirterek izolasyon şartlarına uymadığı tespit edilen 12 kişinin yurt ve pansiyonlara yerleştirildiğini duyurdu. 247 bin 371 TL de para cezası kesildiği belirtildi.