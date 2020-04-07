İstanbul’da kaçak medikal maske ve tulum operasyonu

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro amirliği ekipleri, izinsiz maske üretildiği ihbarı üzerine Bağlarcesme Mahallesi’nde 117 Sokak’taki bir iş yerine baskın düzenledi.

Baskında 34 koli içerisinde kaçak medikal maske bulundu ve bunların herhangi bir izin almadan üretildiği belirlendi. Yenikent Mahallesi 665 Sokak'taki iş yerine yapılan baskında da 1 koli içerisinde kaçak 600 medikal maske ele geçirildi.

Akçaburgaz Mahallesi 3026'ncı Sokak'ta iş yerine yapılan baskında ise 74 tulum ve 7 top kumaş ele geçirildi. 3 iş yeri de mühürlenirken sahipleri hakkında adli ve idari işlemlere başlandı. El konulan maske ve tulumlar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)