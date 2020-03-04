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İstanbul’da kaçak nargile tütünü operasyonu

İstanbul’da, kaçak tütün imal ettiği belirlenen bir adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Baskında yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alınırken, 93 kilo tütün ve tütün yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Habip ATAM
15:17 -
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Fatih Sümbül Efendi Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında kaçak tütün imal edildiği bilgisini alan Mobil Park Timleri harekete geçti. Bilginin doğruluğunu araştıran ekipler adres çevresinde araştırma yaptı.

Yapılan çalışmada elde edilen bilginin doğru olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler arama kararı aldırarak adrese girdi. Aramalarda, 93 kilo nargile tütünü, 80 kilo gliserin, 15 kilo glikoz, 26 kilo işlenmemiş tütün, bin adet nargile paketleme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu Cihad S. (31), Hamid E. (25), Muhammed E. (24) ve Yusuf S. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.

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