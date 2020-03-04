İstanbul’da kaçak nargile tütünü operasyonu

Fatih Sümbül Efendi Mahallesi'nde bulunan bir binanın giriş katında kaçak tütün imal edildiği bilgisini alan Mobil Park Timleri harekete geçti. Bilginin doğruluğunu araştıran ekipler adres çevresinde araştırma yaptı.

Yapılan çalışmada elde edilen bilginin doğru olduğu belirlendi. Bunun üzerine ekipler arama kararı aldırarak adrese girdi. Aramalarda, 93 kilo nargile tütünü, 80 kilo gliserin, 15 kilo glikoz, 26 kilo işlenmemiş tütün, bin adet nargile paketleme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu Cihad S. (31), Hamid E. (25), Muhammed E. (24) ve Yusuf S. (24) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında adli kontrol hükmü uygulandı.