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İstanbul’da kaçak yılbaşı eğlencesini polis bastı

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Boğazı'nda kaçak yılbaşı kutlaması yapan ticari yata baskın düzenledi. Ekipler yılbaşı kutlamasına son vererek, teknede bulunanlara toplamda 44 bin 100 TL cezai işlem uyguladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:27, 31/12/2020
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Corona virüsÜ tedbirleri kapsamında yılbaşını kapsayan ve 4 Ocak Pazartesi’ye kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması akşam saat 21.00'de itibariyle başladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yasağın başladığı ilk dakikalardan itibaren İstanbul Boğazı’nda corona virüsü ve yılbaşı eğlencelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

2021'e saatler kala gerçekleştirilen denetimlerde, Boğaz’daki tekneler hem virüse karşı hem de yılbaşı uygulaması yapılmaması konusunda uyarıldı.

Denetimler sırasında kaçak yılbaşı kutlamasının yapıldığı Bebek açıklarındaki bir ticari yata ekipler baskın düzenledi.

Baskında ticari yatta gerçekleştirilen eğlenceye son veren ekipler, yatta bulunan 5 mürettebat ile 9 turiste kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 44 bin 100 TL cezai işlem uyguladı. (İHA)

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