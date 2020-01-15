Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da kafede dehşet! Bir ölü, 1 yaralı

Avcılar'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediğini öne sürdüğü iki kardeşi bıçakla yaraladı. Olayda ağır yaralanan kardeşlerden biri kaldırıldığı hastanede öldü, diğerinin tedavisi sürüyor. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

18:17 -
Haberler Gündem
İstanbul’da kafede dehşet! Bir ölü, 1 yaralı

Olay, Merkez Mahallesi’ndeki belediye binasının hemen yanında bulunan bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem ve Hüseyin Yıldırım ile alacak konusunda tartışmaya başladı.

KURTARILAMADI

Aralarında 300 TL’lik alacak sorunu bulunduğu öğrenilen taraflardan Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşe saldırdı. Ağır yaralanan Ekrem Yıldırım, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kalçasından yaralanan Hüseyin Yıldırım’ın tedavisi ise sürüyor.

İLGİLİ HABERÇöp kamyonundaki dehşette gözaltı sayısı 12'ye yükseldi!Çöp kamyonundaki dehşette gözaltı sayısı 12'ye yükseldi!

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more