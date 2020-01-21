Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da kar kürüme araçları hazır bekliyor

Kar yağışı Çatalca ve Silivri'den İstanbul'a giriş yaptı. Meteoroloji'nin uyarılarından sonra kar küreme araçları yollarda bekletiliyor.

11:24 -
Haberler Gündem
İstanbul’da kar kürüme araçları hazır bekliyor

Meteoroloji’den yapılan son uyarıların ardından kentin yüksek kesimlerde sulu kar yağışı devam ederken kar küreme ve tuzlama araçlarının yol kenarlarında bekletildiği görüldü. Dün Silivri ve Çatalca’da kar yağışı etkisini gösterdi.

FOTO:DHA

Dün akşam saatlerinde Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde de kar yağdı. Sabah saatlerinde Esenyurt TEM Bağlantı Yolu ile Beylikdüzü D-100 Karayolu’nda İBB’ye ait kar küreme araçları bekletilmeye başlandı. Yol kenarlarında hazır bekleyen araçların tuz yüklü olduğu öğrenildi. (DHA)

 

İLGİLİ HABERSon dakika: Meteoroloji uyardı kar geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı?Son dakika: Meteoroloji uyardı kar geliyor! İstanbul'a kar yağacak mı?

 

Beylikdüzü D-100 Esenyurt istanbul kar yağışı Meteoroloji Perşembe son dakika
Son güncelleme: 11:32 21.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more