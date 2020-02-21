Bakan Kurum: Biz bu işi yapamıyorsak bu koltuklarda oturmayalım

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı “Kentsel Dönüşüm İstişare Toplantısı” İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılıyor.

Toplantıda konuşan Bakan Kurum, İstanbul’da kentsel dönüşüm sürecini yürütmek için komisyon kurulacağını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak her türlü maddi ve manevi desteği vereceklerini söyledi.

Bakanlığın önderliğinde kurulacak kentsel dönüşüm komisyonunda valilik, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, sivil toplum örgütlerinin yer alacağını söyleyen Kurum, “Vatandaşların riskli binalardan çıkarılarak sağlam güvenli binalara geçmelerini sağlayacak bir süreci hep birlikte yöneteceğiz” dedi.

Komisyonun alacağı kararlara herkesin uyacağını kaydeden Kurum, kentsel dönüşüm sürecinin hızlanacağını kaydetti. Siyasi bir kaygı gözetmeden hareket edeceklerini kaydeden Kurum, “Biz bu işi yapamıyorsak bu koltuklarda oturmayalım” diye konuştu.