İstanbul’da konut satışları azaldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği Mayıs 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı. Nisan ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

NİSAN AYINDA YÜZDE 64,4 AZALMA

İstanbul'da 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 64,4 azalarak 6 bin 113 oldu, Türkiye’de, yüzde 55,5 azalarak 42 bin 783 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde İstanbul'un payı bir önceki aya göre azalarak yüzde 14,3 oldu. Bir önceki aya göre baktığımızda ise İstanbul'da konut satışları yüzde 69,2 azaldı.

SIFIR KONUT SATIŞLARI YÜZDE 71,3 AZALDI

Nisan ayında İstanbul'da 2 bin 22 sıfır konut, 4 bin 91 ikinci el konut satıldı. Konut satışlarının yüzde 33,1'i sıfır konut, yüzde 66,9'u ise ikinci el konut satışı oldu. Sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,3, ikinci el konut satışları ise yüzde 59,5 azaldı. İstanbul'da bir önceki aya göre ise satılan sıfır konut sayısı yüzde 68,6 azalırken, satılan ikinci el konut sayısı yüzde 69,5 azaldı.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI YÜZDE 40,1 OLDU

İstanbul'da Nisan ayında konut kredisi kullanılarak 2 bin 452 konut satın alındı. Konut kredisi ile alınan konutların toplam içindeki payı hem bir önceki yıla göre hem de bir önceki aya göre artarak yüzde 40,1 olarak gerçekleşti.

KONUT SATIŞI EN ÇOK DÜŞEN İLÇE SARIYER

Nisan ayında konut satışlarındaki en yüksek azalış oranı bir önceki yıl aynı ayına-a göre, Avrupa yakasında yüzde 86,2 ile Sarıyer'de, Anadolu yakasında ise yüzde 75,9 ile Kadıköy'de yaşandı. Covid 19 salgını sonrası satışların en fazla etkilendiği diğer ilçeler ise sırasıyla; Zeytinburnu, Beşiktaş, Avcılar, Şişli ve Bakırköy oldu. Satışların düşmesinin etkilerinin en az yaşandığı ilçeler ise Ümraniye ve Sultanbeyli olarak kaydedildi.

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 79,7 AZALDI

Nisan ayında Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 47'si İstanbul'da gerçekleşti. İstanbul'da 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yabancılara yapılan konut satışlarında yüzde 79,7, bir önceki aya göre ise yüzde 75,3 azalma gerçekleşti.

2020 Mart ayında yabancılar İstanbul'dan bin 513 konut satın alırken, Nisan ayında satın alınan konut sayısı 374'e düştü. 2020 Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yabancılara satılan konut sayısı 7 adet azalırken, Nisan ayında bir önceki yıla göre bin 465 daha az konut satıldı.

KONUT FİYATLARI ARTTI

İstanbul'da 2020 Mart ayında ortalama konut metrekare fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 12, Şubat ayına göre ise yüzde 1,7 artarak 5 bin 221 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde de ortalama konut metrekare fiyatı artarak 3 bin 104 TL olarak gerçekleşti.