İstanbul’da korkunç cinayet: “Anne ben ölüyorum”

Kasımpaşa'da ikamet eden ve motosikletli kuryelik yapan 20 yaşındaki Niyazi Ustahüseyin akşam saatlerinde evine geldi. Bir süre sonra odasına geçen Ustahüseyin, sözlüsüyle mesajlaştığı sırada dışarıdan pencereye yaklaşan kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

SÜRÜNEREK ANNESİNİN YANINA GİTTİ

Olayın ardından zanlı kaçarak kayıplara karışırken, Ustahüseyin'in ise göğsüne 2, koluna 2, böbreğine ise 1 kurşun isabet ederek ağır yaralandı. Can havliyle sürünerek odadan çıkan genç yan odada oturan annesine yönelerek “Anne ben ölüyorum” dedikten sonra yere yığıldı.

Dehşete kapılan ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Niyazi Ustahüseyin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ancak genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek evde ve bahçede bir süre inceleme yaptı. Kovanları toplayarak çevrede geniş çaplı inceleme başlatan polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

‘ÇETE BUNLAR OĞLUMUN KANI YERDE KALMASIN’

Olay hakkında konuşan anne Zeynep Ustahüseyin, “Ben oğlumun kanı yerde kalsın istemiyorum. Kanunların cezalarını vermesini istiyorum. Hepsinin toplanmasını istiyorum ve hepsinden de şikayetçiyim. Olay olduğunda odadaydım, oğlum burada tek başına mesajlaşıyordu. Biri geliyor oğluma silah sıkıyor. Bunlar 1-2 kişi değil, bunlar çeteye giriyorlar.

Bahçeden giriyorlar, camdan oğlumu gözetliyorlar koltukta oturduğunu görüyorlar. Ondan sonra 5 el ateş ediyorlar. Kanlar içerisinde kendini dışarıya attı. Bana, ‘Anne ben ölüyorum' dedi. Çocuğumu kaybettim, ben nasıl acı çekiyorsam Allah'ta onlara çektirsin” dedi.

“DOĞUM GÜNÜNE 3 GÜN VARDI”

Kardeşi Onur Ustahüseyin ise, “ Evin arka tarafından giriyorlar, sabah da evi gözlüyorlar. Onları gören var. Yüzlerinde maske varmış, bir arkadaşımız onunla (ateş eden kişiyle) karşılaşmış. Pencereden ağabeyime 5 el ateş ediyor. Ağabeyim içeriye kaçmaya çalışıyor. İçeride de ‘anne ben ölüyorum' dedi. Ondan sonra ambulansı aradık, 15 dakika sonra geldi. Polis ekipleri geldikten sonra ambulans geldi. Yolda da kalp krizi geçirdi dediler. 20 yaşındaydı, psikolojik tedavi görüyordu, tedavi bittikten sonra askere gidecekti. Doğum gününe 3 gün vardı, 14 Şubat'ta doğmuştu” ifadelerini kullandı.

GERİYE ARAÇ KULLANIRKEN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜSÜ KALDI

Öte yandan, şizofren tanısı nedeniyle bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Niyazi Ustahüseyin'in 1 yıldır sözlü olduğu bilgisine ulaşıldı. Tedavinin ardından askere gideceğini söyleyen Ustahüseyin'in dönüşte de evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Ustahüseyin'den geriye ise arkadaşlarıyla çekildiği fotoğraflar ve araç kullanırken kaydedilen görüntüleri kaldı. Gencin cenazesinin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi. (İHA)