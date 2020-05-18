İstanbul’da korkunç olay: Site sakinleri fark etti

Olay saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece’de bulunan bir site bahçesinde meydana geldi. Site sakinleri pencereden bakarken bahçede yerde bir şey olduğunu fark etti.

Giriş katında oturan sakinlerden Şenay Altuntaş evden çıkıp bahçedeki bebeğin yanına gitti. Bebeğin ilk önce oyuncak olduğunu düşünen Şenay Altuntaş kısa bir süre sonra yerdekinin ölü bir bebek olduğunu anladı.

ŞOKE OLAN KADIN HEMEN POLİSE HABER VERDİ

Şoke olan kadın hemen polis ekiplerine haber verdi ve bir bez ile ölü bebeğin üzerini örttü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bebek cesedi üzerinde inceleme yaptı ve site sakinlerinin ifadelerini aldı.

Yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)