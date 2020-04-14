İstanbul’da 3.8 şiddetinde deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02:56’de İstanbul'da 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssünü Arnavutköy olarak açıklandığı sarsıntı yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD) tarafından kaydedilen depremleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. İşte anbean son depremler…

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AFAD SON DEPREMLER

FAY NEDİR

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.

Diri Fay: Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel sekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.