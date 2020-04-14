İstanbul’da korkutan uğultu sesi neden meydana gelir? Yetkili isimden uğultu sesi açıklaması

Dün akşam İstanbul'un Karadeniz kıyılarında Kandilli verilerine göre 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korkuya neden oldu. Deprem sırasında videoya kaydedilen uğultu sesi ise günün en çok konuşulan olaylarından oldu. İstanbul'dan ve çevre illerinden de duyulduğu iddia edilen uğultu sesleri hakkında uzmandan açıklama geldi. Peki uğultu sesi neden ortaya çıktı? Deprem uğultu olmasına neden olur mu? İşte detaylar…

UĞULTU SESİ DEPREM YÜZÜNDEN Mİ OLDU?

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir ya da kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu işlemler sırasında bazen depremin sesi de yeryüzünden duyulabilir hale gelir. Dün akşam İstanbul’da duyulduğu iddia edilen ses deprem öncesi levhaların hareket sesi olabilir.

DEPREM UZMANINDAN UĞULTU AÇIKLAMASI

SÖZCÜ'ye dün gece yaşanan depremi değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, deprem sırasında uğultu sesinin olabileceğini söyledi. Görür; ““Deprem odağından çıkan sismik dalgaların yer kabuğunun içerisinden geçip atmosfere ulaşıncaya kadar geçtiği ortamlardaki etkileşimler nedeniyle ses ve uğultular meydana gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.