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İstanbul’da korkutan yangın! Alevler 4 binaya sıçradı

Şişli'de gecekonduda çıkan yangın büyüyerek çevredeki 4 binanın çatısına sıçradı. Alev alev yanan çatılara itfaiye ekipleri müdahale ederken söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti. 

00:49 -
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İstanbul’da korkutan yangın! Alevler 4 binaya sıçradı

Yangın Feriköy Mahallesi Ceviz Sokak’ta bir gecekondu’da başladı. Yükselen alevler önce yandaki binanın dış cephesine ardından 4 binanın çatısına sıçradı.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Yangın nedeniyle mahalleliler panikle sokağa döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım etti. Kimisi dua ederken kimisi hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Polis ve itfaiyenin yangına ilişkin incelemesi sürüyor. DHA

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