İstanbul’da kürtaj yapan kaçak hastaneye baskın!

Polis ekipleri, kaçak kürtaj ihbarı üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden polis, kaçak hastane ile karşılaştı. Tedavi için gelen 6 kişinin bulunduğu katlarda çok sayıda tıbbi cihaz olduğu görüldü. Kürtaj da yapıldığı belirlenen hastanenin Suriyeliler tarafından çalıştırıldığı tespit edildi.

DONDURMA VE NUMUNELER YAN YANA

Operasyonda kaçak hastanenin sahibi Issa A., iki Suriyeli doktor ve çalışan gözaltına alındı. Kaçak hastanede, hastalardan alınan örneklerin saklandığı buzdolabında dondurmaların bile bulunması dikkat çekti.

“Toplum sağlığını tehlikeye atma” suçundan işlem yapılan kaçak hastane mühürlenirken, gözaltına alınanlar Esenyurt Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Tıbbi cihazlar da ilçe sağlık müdürlüğüne gönderildi. (DHA)