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İstanbul’da kurtarma seferberliği

İstanbul Güngören'de kaza yaparak yan yatan minibüste bulunan 9 kişiden 6'sı kendi imkânlarıyla çıkarken minibüste sıkışan 3 kişiyi ise itfaiye ekipleri kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

10:48 -
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Kaza, pazar akşam saatlerinde Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre minibüs sürücüsü Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nden Şerefli Sokak’a döndüğü sırada, sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Yan yatan minibüs, park halindeki hafif ticari araca çarparak durabildi.

Vatandaşların yardıma koştuğu kazada, minibüste bulunan 6 kişi kendi imkânlarıyla bulundukları yerden çıktı.

FOTO: DHA

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan 3 kişi ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkartıldı.

Kazada hafif yaralı 1 kişi olay yerindeki ambulansta tedavi edilirken 8 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntülerde 6 kişinin minibüsten kendi imkânlarıyla çıktığı görüldü.

Olay yerine çağrılan çekici ile yan yatan minibüs kaldırılarak sokak trafiğe yeniden açıldı. (DHA)

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Son güncelleme: 11:01 18.08.2020
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