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İstanbul’da kuvvetli rüzgara dikkat! 14 Eylül hava durumu tahminleri

Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyretse de birçok bölgede rüzgar sayesinde bunaltıcı hava hafifliyor.

09:06 -
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İstanbul’da kuvvetli rüzgara dikkat! 14 Eylül hava durumu tahminleri

Yeni haftanın hava durumuna göre birçok bölgede rüzgar beklenirken yerel olarak sağanak yağışlar da görülecek. Bugün ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin’in kıyı kesimi ile Trabzon, Giresun ve Ordu’nun iç kesimleri ve Samsun’un doğu ilçelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’nin uyarısına göre; Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Artvin Giresun HAVA DURUMU istanbul Meteoroloji Ordu Rize Samsun Sivas TRABZON Yozgat
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