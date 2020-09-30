İstanbul’da lüks rezidansta şüpheli ölüm

Olay Ataşehir’de 17 Eylül günü saat 23.30’da meydana geldi. İddialara göre 10 yıla yakın bir süredir Ataşehir Belediyesi’nde çalışan Şeyda Yılmaz (46) belediye binasının yakınındaki bir rezidansa gitti.

Yılmaz’ın gittiği ofis, nargile kafe ve magazin sitesi bulunan M.A.D.’ye aitti. Yılmaz’ın cesedi ise, aynı akşam rezidansın toprak zemininde bulundu.

Yılmaz 18 Eylül günü defnedilirken olayla ilgili gözaltına alınan ofis sahibi M.A.D. ise bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şeyda Yılmaz’ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan M.A.D.’nin olayın yaşandığı rezidansa geçen mart ayında taşındığı öğrenildi. Rezidansta yaşayan başka kişilerin bir süre önce M.A.D. ile ilgili yönetimi uyardıkları bildirildi.

Şeyda Yılmaz’ın hayatını kaybettiği rezidans 20 kattan oluşan 480 daireli bir rezidans. Büyük bir kısmı işyeri olarak kullanılan ofislerin olduğu rezidans Ataşehir Belediyesi’ne 500 metre mesafede. Yılmaz’ın 17 Eylül akşamı bulunduğu ofis ise rezidansın 8’inci katında bulunuyor. (DHA)