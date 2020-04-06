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İstanbul’da metro seferleri 21.00’de sona erdi

İstanbul'da corona virüsü tedbirleri kapsamında metro seferleri 21.00'de sona erdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00'e kadar yapılacağını duyurmuştu.

22:03 -
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İstanbul’da metro seferleri 21.00’de sona erdi

Corona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde birtakım kısıtlamalar alınmaya devam ediyor. İstanbulların en çok kullandığı ulaşım aracı olan metroların son seferleri saat 21.00’e çekildi.

Kadıköy istasyonundan kalkan son metrodan sonra giriş ve çıkışlar kapatıldı. Metro içerisinde son çağrılar yapılarak, tabelalarda da metro seferlerinin 06.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren metro seferlerinin saat 21.00’e kadar yapılacağını duyurmuştu. DHA

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Son güncelleme: 22:04 06.04.2020
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