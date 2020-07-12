İstanbul’da metroda iğrenç olay… Yaşananlar böyle görüntülendi

Hakan KAYA

İstanbul’da Hacıosman-Yenikapı seferini yapan metroda arkadaşlarıyla birlikte yolculuk yapan 24 yaşındaki bir kadın, Mecidiyeköy durağında dün saat 23.30 sıralarında inmek istediği sırada iddiaya göre bir kişinin elle tacizine uğradı. Taciz sonrası çığlık atarak yeniden metroya binen kadın, kendisini taciz eden kişiyi, arkadaşları ve metrodaki yolcuların yardımıyla yakaladı. Yakalanan kişi daha sonra istasyondaki güvenlik görevlilerini teslim edildi.

SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Olayın şoku nedeniyle sinir krizleri geçiren kadın, “Ben daha 24 yaşındayım. Allah belanı versin, yüzünü göreceğim senin” diyerek feryat etti. O anlar ise metroda bulunan bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.