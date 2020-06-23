İstanbul’da meydana gelen hava olaylarının bilançosu açıklandı!

İstanbul Valiliği, öğleden sonra meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, rüzgar, hortum ve yıldırım düşmesi nedeniyle meydana gelen olaylar ve oluşan hasarın bilgilerini paylaştı.

Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi 1272. sokak 36 numaralı meskende mahsur kalan yabancı uyruklu, 2, 3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğun AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak 112 Acil Sağlık Ekiplerince hastaneye sevk edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaşan İstanbul Valiliği, yine 1272. sokaktaki başka bir binada mahsur kalan yabancı uyruklu iki kardeşten, 31 yaşındaki Ahmed Ş.’nin hayatını kaybettiğini, diğer kardeşin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Esenyurt ilçesinde evlerinde konaklayamayacaklar için İstanbul Valiliği tarafından konaklama imkanı sağlandığı, hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

HASAR MEYDANA GELEN İLÇELER

Valilik, İstanbul’un ilçelerindeki tespit edilen şu hasarları paylaştı:

* Avcılar ilçemiz Yeşilkent Mahallesinde (2) konutta su baskını meydana gelmiş, herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır.

* Bağcılar ilçemizde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir direk, park halindeki bir araçta kısmi hasara neden olmuştur.

* Bakırköy ilçemiz Demirkapı Sokakta meydana gelen yol çökmesi nedeniyle ilgili kurumlar tarafından gerekli müdahale yapılarak önlemler alınmıştır.

* Başakşehir ilçemiz Şahintepe Mahallesi Duygun Sokakta bulunan evde mahsur kalan (1) vatandaşımız kurtarılmış, 112 Acil Sağlık Ekiplerimizce sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılmıştır.

* Beşiktaş ilçemizde yoğun rüzgardan (20) civarındaki ağaçta hasar oluşmuş, (46) ayrı binada su baskını meydana gelmiş, olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.

* Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarında kısmı çökmeler meydana gelmiş, ilgili ekipler tarafından gerekli önlemler alınarak yol ulaşıma açılmıştır.

* Büyükçekmece ilçemiz Ahmediye Mahallesinde (4) binanın çatısı hasar görmüş, (10) ağaç devrilmiştir. Yaralı ve can kaybı yaşanmamıştır.

HORTUMUN ETKİLERİ

* Çatalca ilçemizde bir binada mahsur kalan (1) yetişkin ve (1) çocuk yaralı olarak kurtarılmış, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevkleri sağlanmıştır. İlçemizde meydana gelen hortum nedeniyle Muratbey Mahallesindeki bir işyeri ve (15) konutta çatı hasarı tespit edilmiş, (41) binada su baskını nedeniyle maddi hasar meydana gelmiştir.

* Boş bulunan (1) belediye otobüsü zarar görmüş, (1) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Muratbey Gümrük Bölgesinde meydana gelen hortum nedeniyle bir TIR devrilmiş, karayolu ulaşıma açık olup, devrilen aracın kaldırılması çalışmaları devam etmektedir.

* Çekmeköy ilçemizde Şile Otoyolu Madenler alt geçit üzerinde asfaltın çökmesiyle geçici olarak trafiğe kapanan yol, gerekli müdahale sonrasında ulaşıma kontrollü olarak açılmıştır. İlçemiz Çamlık, Mehmet Akif ve Hamidiye mahallelerinde (40), Soğukpınar, Kirazdere, Aydınlar ve Cumhuriyet mahallelerinde (13) binada kanalizasyon taşkını meydana gelmiş, ilgili kurumlarca gerekli müdahaleler yapılmıştır.

* Küçükçekmece ilçemiz Ayamama Deresi Kaynarca kolu üzerinde uzanan Atatürk ve Mehmet Akif mahallelerimizde su baskınları meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı ve yaralımız bulunmamaktadır.

* Silivri ilçemiz Gümüşyaka Mahallesi Yalıköy Caddesindeki (10) binada sel baskını tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Gümüşyaka, Kadıköy, Yeni Mahalle, Alibey, Balaban, Cumhuriyet, Danamandıra, Fevzipaşa, Gazitepe, İsmetpaşa, Kavaklı Cumhuriyet, Mimar Sinan, Ortaköy, Pirimehmet Paşa, Sancaktepe, Selimpaşa, Semizkumlar, Seymen mahallelerinde toplam (72) binada kanalizasyon arızası tespit edilmiş olup, ilgili kurumların ekipleri tarafından gerekli müdahaleler yapılmıştır.

* Şişli ilçemiz Kuştepe, Mecidiyekoy ve Teşvikiye mahallelerindeki bazı yol ve kaldırımlarda oluşan küçük çaplı çöküntülere ilgili kurumlarca müdahale edilerek gerekli önlemler alınmıştır. Merkez ve Teşvikiye mahallelerinde bazı ağaçların devrilmesi nedeniyle bir binanın çatısı ile iki aracın hasar gördüğü tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır.

* Üsküdar ilçemiz Sultantepe Mahallesi Kurşunlu Medrese Sokağında bir istinat duvarı kısmen çökmüş, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.

* Ayrıca, Çatalca ilçemizin Nakkaş, Ovayenice, Kestanelik, Çakıl ve Muratbey mahalleleri, Silivri ilçemizin Gümüşyaka, Kurfallı, Fener, Akören, Kadıköy, Bekirli, Degirmenköy, Büyükkılıçlı mahalleleri, Büyükçekmece ilçemizin Ahmediye, Eskice ve Karaağaç mahallelerindeki tarım arazilerinde sel baskınları nedeniyle oluşan hasarın tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizce hasar tespit çalışmaları başlatılmıştır.

“İSTANBULLULARA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ SUNUYORUZ”

İstanbul’da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle ilgili kurumların bütün ekiplerinin teyakkuz halinde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirten valilik, “Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Tedavi gören yaralılarımıza, ailelerine ve hava muhalefeti sonrasında yaşanan olaylardan zarar gören bütün İstanbullulara geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” mesajını paylaştı.