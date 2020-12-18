İstanbul’da mezar fiyatlarına zam

İBB Meclisi'nin aralık ayı bileşiminin son oturumunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu hizmetlerin 2021 yılı tarifeleri belirlendi.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelirler Müdürlüğü'nün hazırladığı 2021 yılı ücret tarifesi teklifini inceleyen komisyonlar; Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Elektronik Sistemler Müdürlüğü, Emlak Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ilişkin tarife tekliflerinin komisyonda kalmasını, mevcut tarifenin nisan ayına kadar uygulanmasını uygun buldu.

Diğer müdürlüklere ait tarife tekliflerinin 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmasına onay verildi. Buna göre İstanbul'da yeni mezarlık fiyatları şöyle:

Tek katlı lahit mezar 1600 liradan 1750 liraya, çift katlı lahit mezar 2 bin liradan 2 bin 200 liraya çıktı.

Kabir nakli yer bedeli hariç 1800 liradan 2 bin liraya yükseldi.

* Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy, Zincirlikuyu, Aşiyan'ın da aralarında bulunduğu 1. Grup mezarlıklarda yer bedeli 6 bin liradan 6 bin 600 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 17 bin liradan 18 bin 700 liraya, boş mezar yeri bedeli 34 bin liradan 37 bin 400 liraya çıkarıldı.

* Edirnekapı Şehitlik, Feriköy, Sütlüce, Emirgan'ın aralarında bulunduğu 2. Grup mezarlıklarda yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, cenazenin yanındaki boş yer bedeli 7 bin liradan 7 bin 500 liraya, boş mezar yeri bedeli 14 bin liradan 15 bin liraya yükseldi.

* Kurtköy, Çekmeköy, Kilyos, Cebeci'nin aralarında bulunduğu 3. Grup mezarlıklarda 100 lira olan cenaze için yer bedeli değişmedi. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 2 bin 250 liradan 2 bin 500 liraya, boş mezar yeri 4 bin 500 liradan 5 bin liraya çıktı.

* Köy statüsünde olan mezarlıkların bulunduğu 4. grupta da cenaze için yer bedeli 100 lira olarak kaldı. Cenazenin yanındaki boş yer bedeli 1.100 liradan 1.200 liraya, boş mezar yeri 2 bin 200 liradan 2 bin 400 liraya yükseldi.

* Azınlık mezarlarında cenaze için yer bedeli 500 lira olarak kaldı. Cenazenin yanındaki boş mezar yeri 4 bin 400 liradan 4 bin 800 liraya, boş mezar yeri 7 bin 150 liradan 7 bin 800 liraya çıkarıldı.

DANIŞMANLARIN DA MAAŞI BELİRLENDİ

İBB Başkanı'nın danışmanlarının 2021 yılı maaşı brüt 11 bin 556 TL olarak belirlendi. Konuyla ilgili hazırlanan teklifte danışmanlara ödenecek ücretin İBB Genel Sekreterinin ödenen brüt aylık miktarın yüzde 75'ini aşmamam üzere meclis tarafından belirlendiği aktarıldı.

2020 yılında başkan danışmanlarının brüt ücretinin 10 bin 431 TL olarak uygun görüldüğü hatırlatılarak “Fakat başkanlığımız ile Bem-Bir-Sen arasında imzalanan Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi ile genel sekreterin maaşına 1500 TL brüt sosyal denge tazminatı eklenmiştir. Yeni yapılan hesaplama ile 11 bin 556 TL brüt ücret tespit edilmiştir” denildi. Rapora göre İBB Genel Sekreteri'nin brüt maaşı 15 bin 409 TL.