İstanbul’da milyarlık ‘sanal bahis’ operasyonu!

İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yasa dışı sanal kumar oynatan şebekelere yönelik yaptığı çalışmalarda 51 şüpheli belirlendi. Yaklaşık 6 ay süren çalışmaların ardından, Anadolu Yakası ve Gaziosmanpaşa’da faaliyet gösteren 2 ayrı şebekeye baskın düzenlendi.

Anadolu Yakası’nda özellikle Pendik, Maltepe ve Ümraniye’de açtıkları mekanlarda spor müsabakalarıyla ilgili bahis oynatan şebekenin elebaşının Serdar Y. olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan eş zamanlı baskında Serdar Y. ve 22 adamı gözaltına alındı.

MAAŞLI SANAL KUMAR ELEMANI

Siber Polisinin Gaziosmanpaşa’da faaliyet gösteren diğer bir şebekeye yönelik çalışmasında ise yasa dışı bahisle ilgili 19 şüpheli tespit edildi. Sanal kumar oynatan şebekenin elebaşının kadın kuaförü olan Hakan I. olduğu anlaşıldı.

Hakan I.’nın sanal kumar oynatmak için belirlediği bazı adamlarına banka hesabı açtırdığı ve bu kişileri maaşlı olarak çalıştırdığı öğrenildi. Kumar oynayan kişilerin yatırdığı paraların şebeke elebaşının adamlarının hesaplarına aktarıldığı ve bu paraların da maaşlı şebeke üyelerince ATM’lerden çekildiği belirtildi.

BİR AYDA 5 MİLYON TL

Polisin operasyon düzenlediği 2 şebekenin aylık sanal kumar hacminin 5 milyon lira olduğu belirtilirken, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa süre önce üçüncü bir operasyon gerçekleştirdi. ATM’lerden farklı bir şebekeye ait sanal kumar paralarını çeken 2 şüpheliyi belirleyen ekipler hemen harekete geçti. Cep bankçı adı verilen şüpheliler, ATM’den para çektikleri sırada kıskıvrak yakalandı. Sanal kumar kuryesi olarak adlandırılan 2 kişinin üzerinden 19 bin lira çıktığı belirtildi.

400 BİN LİRA

Üç operasyonda adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 50 cep telefonu, 144 sim kart, 51 banka kartı, 1 tabanca, bir miktar döviz ve 45 bin 700 lira paraya el konulurken, şüphelilerin hesaplarındaki 400 bin liraya da bankalara bilgi verilerek bloke koydurulduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen 44 şüpheliden 27’si tutuklanırken, 17 şüpheli hakkında “Adli kontrol hükmü” uygulandığı öğrenildi.

PARALAR YURT DIŞINA GİDİYOR

Yasa dışı sanal kumarla ilgili birçok kişinin mağdur edildiğini söyleyen uzmanlar, şebekelerin topladığı paraların büyük kısmının yurt dışına gönderildiğini belirtiyor. Birçok kişinin kazandığı parayı da alamadığı yasa dışı sanal kumar ağının büyüklüğü İstanbul Siber Polisi’nin 2019 verilerinde de kendisini gösteriyor.

43 MİLYON 810 BİN LİRALIK BLOKE

İstanbul merkezli olarak geçtiğimiz yıl sanal kumarla ilgili 23 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda, 421 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden 117’si tutuklanırken, 114 şüpheli hakkında “Adli Kontrol Hükmü” uygulandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda ise 4 milyon 681 bin 890 lira, 48 bin 641 dolar ve 2 bin 100 Euro para ele geçirildi. Şebekelerin banka hesaplarındaki 42 milyon 274 bin 700 lira, 133 bin Euro ve 94 bin 500 dolara da bloke koyduruldu.

MİLYARLIK TRAFİK

Polisin döviz hesaplarıyla birlikte, toplam 43 milyon 810 bin lira parasına el koydurduğu şebekenin, tespit edilen yıllık para trafiğinin 2 milyar 280 milyon 875 bin 905 lira olduğu açıklandı.