İstanbul’da mühürlenen gece kulübünde güzellik yarışması

Esenyurt’ta tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünde “Miss Uganda” adı altında güzellik yarışması düzenlendi.

Görüntülerde salgınla mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlere uyulmadığı görüldü. Dereceye girmek için yarışanlar podyuma çıkarken, kapalı olması gereken mekanda yapılan yarışmada konser de verildi.

Podyumdaki kişileri izleyenler sosyal mesafe, maske gibi kuralları hiçe sayarken o anları alkol alarak izledi. Yarışmada ortaya çıkan görüntüler ise hayret ettirdi. (İHA)