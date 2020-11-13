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İstanbul’da mühürlenen gece kulübünde güzellik yarışması

İstanbul Esenyurt'ta kapalı olması gereken bir gece kulübünde "Miss Uganda" ismiyle güzellik yarışması yapıldı. Corona virüsü vaka sayıların arttığı bugünlerde tedbirlerin hiçe sayıldığı yarışmanın görüntüleri ise 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Güncellenme: 16:34, 13/11/2020
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İstanbul’da mühürlenen gece kulübünde güzellik yarışması

Esenyurt’ta tedbirlere uyulmadığı için yaklaşık 2 hafta önce mühürlenen bir gece kulübünde “Miss Uganda” adı altında güzellik yarışması düzenlendi.

Görüntülerde salgınla mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlere uyulmadığı görüldü. Dereceye girmek için yarışanlar podyuma çıkarken, kapalı olması gereken mekanda yapılan yarışmada konser de verildi.

Foto: İHA / Corona tedbirlerine uymadığı için mühürlenen gece kulübünde güzellik yarışması düzenlendi.

Podyumdaki kişileri izleyenler sosyal mesafe, maske gibi kuralları hiçe sayarken o anları alkol alarak izledi. Yarışmada ortaya çıkan görüntüler ise hayret ettirdi. (İHA)

Corona Esenyurt istanbul konser Uganda
Yayınlanma Tarihi:16:30,
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