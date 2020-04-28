İstanbul’da mühürlü kahvede kumar oynayanlara ikinci baskın

Saadetdere Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki Sezgin B.’ye ait kahveyi denetleyen ekipler içeride bulunan 8 kişinin kumar oynadığını belirledi. Bu kişilere 1593 sayılı kanunun 282 ‘nci maddesi uyarınca 3 bin 150’şer TL ceza kesilirken, gelen zabıta ekipleri bu işyerinin daha önce mühürlendiğini belirledi.

Çınar Mahallesi 1394 Sokak’ta da kumar oynatıldığı ihbarı üzerine ekipler sevk edildi. Buradaki kahvede içeride 6 kişinin bulunduğu belirtilirken işyerini işleten Nihat C., ruhsat ibraz edemedi.

İçerideki 6 kişiye yine aynı yasa uyarınca 3 bin 150’şer TL idari para cezası kesildi. İşyeri sorumlusu Esenkent Polis Merkezi Amirliği’ne işlemlerin tamamlanması için teslim edildi. (DHA)