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İstanbul’da mültecilerin gidişi gece saatlerinde de sürdü

Mültecilerin Avrupa'ya gidişlerine yönelik sınır kapılarının açılmasının duyulması üzerine, mültecilerin Edirne'ye gitmek için Fatih Aksaray’da toplanarak otobüslere bindikleri görüldü.

06:22 -
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İstanbul’da mültecilerin gidişi gece saatlerinde de sürdü

Türkiye’nin mültecilerin sınırdan geçişlerini engellemeyeceğini açıklamasının ardından başta Suriyeli olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen binlerce mülteci, Avrupa’ya göç etmek için hareket etmişti. İki gündür otobüslerle, minibüslerle Edirne’ye doğru yolan çıkan mültecilerin İstanbul’dan Edirne’ye yolcuğu gece saatlerinde de sürdü.

İHA

Vatan Caddesi’nde mültecilerin gruplar halinde Edirne’ye gitmek için otobüslere bindikleri görüldü. Muratpaşa Parkı ve Aksaray Metro önünde buluşan mülteciler gelen otobüsler ve minibüslere binerek sınıra doğru gidiyor.

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“BURASI CENNET, CEHENNEME GİDİYORUZ”

Avrupa'ya gitmek için bekleyen bir mülteci, “Gidiyoruz ama kalbimizi Türkiye'de bırakıyoruz. Burası cennet ama şimdi cehenneme gidiyoruz. Avrupa'ya gidiyoruz, mecbur. Karadan gideceğiz” diye konuştu. (İHA)

Aksaray Avrupa Edirne İçişleri Bakanı istanbul metro son dakika Süleyman Soylu Türkiye
Son güncelleme: 06:24 01.03.2020
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