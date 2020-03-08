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İstanbul’da müteahhit dehşet saçtı! 2 ölü 1 yaralı

Sancaktepe'de, bir müteahhit sokak üzerinde bulunan binanın sakinleriyle rögardan gelen koku yüzünden tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine demir ve sopalarla saldırmasının ardından müteahhidin silahla ateş ettiği kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişi, kaldırıldığı hastanede öldü. Ekipler, olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemleri aldı.

19:06 -
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İstanbul’da müteahhit dehşet saçtı! 2 ölü 1 yaralı

Olay, Sancaktepe Safa Mahallesi Cami Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şeker Ş. adlı müteahhit oğullarıyla birlikte, sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın sakinleri Seyithan Ö. ve Alican Ö. ile rögardan gelen kokular nedeniyle tartışmaya başladı.

SİLAHINI ATEŞLEDİ

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine demir ve sopalarla saldırmaya başladı. Ardından müteahhit Şeker Ş., yanında bulunan silahıyla Seyithan ve Alican Ö.’ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Seyithan ve Alican Ö. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Seyithan ve Alican Ö. kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan müteahhit Şeker Ş. de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Şeker Ş.’nin iki oğlu ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemleri aldı. DHA

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