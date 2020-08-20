İstanbul’da okul servisi zammı yine belirlenemedi

Corona virüsü salgını nedeniyle erken tarihte kapanan okulların açılıp açılmayacağı, öğrenci ve veliler için uzun zamandır merak konusuydu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre ise 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitime, 21 Eylül’de ise kademeli olarak yüz yüze eğitime başlanacak. Yüz yüze eğitimin başlaması haberi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılında servis ücretlerinin ne kadar olacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

SERVİSÇİLER KABUL ETMEDİ

Geçtiğimiz ay gerçekleşen UKOME toplantısında tartışılan “Okul Servis Ücret tarifesi Düzenlemesi Teklifi” alt komisyona gönderilmişti. Bugün İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen UKOME toplantısında teklif yeniden görüşüldü. İstanbul Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (İSTESOB)’nin yüzde 33,15’lik zam teklifine karşılık alt komisyon kararı ile sunulan yüzde 11,16’lık zam teklifine, servisçilerden itiraz geldi.

Uzun süren tartışmalar sonucunda teklifin bir sonraki toplantıda yeniden görüşülmesine karar verildi.

“SERVİS BULAMAYACAKLAR”

İstanbul Servis Araçları Odası Başkanı Hamza Öztürk, “Biz burada vergi mükellefiyiz, esnafız, aracımız var. Hiçbir kredi ya da destekten yararlanamıyoruz. Biz hizmet ediyoruz, en azından asgari ücret kadar evimize ekmek götürmenin peşindeyiz. Çok net söylüyorum, bu bir tehdit değil. Önümüzdeki günlerde, teklif edilen oranda zam gelirse İstanbul’da çalışacak servis aracı bulamayacaklar” dedi.

“HESABINI SERVİSÇİLERDEN SORMAYIN”

‘Pandemi döneminde peşin alınan servis ücretlerinin hesabı özel okullara sorulmalı’ ifadelerini kullanan Öztürk, “Çok net söylüyorum, İstanbul’da servisçiler aylık bazda para toplarlar. Yıllık bazda para toplayan 1 tane bile servisçi yoktur. Özel okulların toplandığı servis paralarının hesabını, kimse servisçilerden sormasın. Biz tabiri caizse, günah keçisi değiliz. Biz verdiğimiz hizmetin karşılığını almak istiyoruz” dedi.

YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

“Servislerde yeni dönem nasıl olacak” sorusuna ise Hamza Öztürk, “Biz servis araçları odası olarak her türlü hazırlığı yaptık. Araçlarımızı dezenfekte ettik, maskesiz araca binilmez etiketlerini yapıştırdık, dezenfektan aparatlarımızı koyduk. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 14 kural tabelasını astık.

Hatta bazı meslektaşlarımız ateş ölçere kadar hazırladılar. Öğrencilerimiz sene başında hangi koltuğa oturursa, okul kapanana kadar o koltukta seyahat edecek diye kurallar aldık. Her gün oda merkezi ve şubelerimizde, araçlarımızı dezenfekte etmeye devam edeceğiz” diye yanıt verdi. DHA