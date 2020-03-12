İstanbul’da öldürülen İranlı ajan cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı

İran gizli servisince öldürüldüğü iddia edilen Masoud Molavi Vardanjani cinayetindeki yeni gelişmeler de İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün yayınladığı ‘2019 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer aldı.

Vardanjani, Şişli’de 14 Kasım günü silahlı saldırı gerçekleştirilerek öldürüldü. Olayın ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Vardanjani’nin sırtında 7 mermi girişi olduğunu belirledi.

Saldırının ardından olay yerine gelen polis, Vardanjani’nin üzerinde kimlik bulamazken, parmak izi kayıtlarının da Vardanjani’nin isminin sisteme Mesut Mesut olarak kaydedildiği tespit edildi.

PARMAK İZİ ALINMIŞ

Musut Mesut isminin geçmişinde ise, 2018 yılında yasadışı yollarla Edirne’den Yunanistan’a geçmek isterken yakalandığı belirleniyor ve yakalandığında üzerinden kimlik çıkmıyor. Vardanjani’nin isminin sisteme sözlü beyan ile kaydedildiği ardından da parmak izi alındığı ortaya çıktı.

Bu tespitlerin ardından çalışmalarına devam eden polis, Vardanjani’nin gerçek ismini tespit etti. Gerçek ismi ile araştırma yapan emniyet ekipleri, Vardanjani’nin 2018 yılından bir dosyası olduğunu ve başka bir ülkede dolandırıcılık mağduru olduğunu belirledi.

Edirne sınırında sahte isim veren Vardanjani’nin gerçek ismiyle İstanbul’daki bir karakolda gerçek isimle ifade verdiği anlaşıldı.

SİBER İSTİHBARAT VE SİBER GÜVENLİK UZMANI

Vardanjani, uluslararası planda “Etik Bilgisayar Korsanı” sertifikasına sahipti. İran uyruklu Masoud Molavi Vardanjani, Ecza Sokak’ta İran uyruklu Ali Asfanjani ile yürürken, silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü.

Georgia Teknik Üniversitesi’nde ‘Yapay Zeka’ üzerine doktora yapan Vardanjani, sıradan biri değildi. İran devlet televizyonunda yayınlanan bir televizyon programında, çok az elektrik tüketen bir “Kağıt Lamba” yaptığını iddia etmiş ve İnsansız Hava Araçları’na (İHA) yönelik çalışmalar da görev aldığı da biliniyordu.

Vardanjani, bir dönem, İran Savunma Bakanlığı’na bağlı Siber Savunma Karargâhı’nın da ekip lideriydi. Siber istihbarat ve siber güvenlik uzmanıydı.

Masoud Molavi Vardanjani, “www.cybershafarat.com” adlı sitenin kurucusu ve sahibiydi ve site aktifti. Konu başlıklarında ise, Karşı İstihbarat, Siber İstihbarat, Siber İstihbarat ve Ortak Yetenek, Siber Güvenlik, Siber Savaş, İstihbarat Analizi, İran Devrimi, Siber İstihbarat Yetenek Olgunluk Modeli, Siber Psikop, Bilginin Siber İstihbarat Ortak Vucutu ve İran konuları yer alıyordu.

320 SAAT GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 35 kişinin ifadesi alınırken, 185 kişiyle yüz yüze görüşülme yapan emniyet ekipleri 90 yerin ise güvelik kamera kayıtları alındı.

Soruşturmayı yürüten emniyet ekipleri 320 saatlik görüntüyü incelerken, 49 adreste de aramalar gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda ele geçirilen 35 cep telefonu, 12 bilgisayar, 11 bellek ve 8 disk incelendi. MİT ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle uluslararası boyuttaki bu cinayet 13 kişilik bir ekip tarafından araştırıldı.

SALDIRIYLA İLGİLİ 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmaların ardından saldırının Türkiye ayağında 7 İranlı ve 6 Türk olmak üzere 13 şüphelinin bulunduğu tespit edildi. Cinayet polisi, şüphelilerden 12’sini farklı tarihlerde gerçekleştirdikleri operasyonlarla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3’ü İran vatandaşı 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü İran vatandaşı 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silahlı saldırı sırasında Masoud Molavi Vardanjani’nin yanında bulunan Ali Esfanjani’nin ise eylemi gerçekleştiren ekibin lideri olduğu tespit edildi. İranlı Esfanjani, Vardanjani’nin Türkiye’de görüştüğü tek isimdi.

İstanbul’da yaşadığı evinden çıkmamaya özen gösteren Vardanjani’yi çeşitli bahanelerde saldırının yapacağı sokağa götüren Esfanjani, dosyadaki tek firari isim oldu. Esfanjani’nin yakalanmasına yönelik ise çalışmaların devam ettiği belirtildi. Dosyadaki ikinci isim ise Abdulvahap Koçak oldu.

Vardanjani’yi öldüren kişi olan Abdulvahap Koçak’ın saldırı öncesinde Ali Esfanjani ve Amin Parvazi’yle buluştuğu tespit edildi. İran uyruklu Amin Parvazi ise İran’daki kişilerle irtibatı kuran kişi olarak dosyada yer alırken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Türk vatandaşları arasında bulunan Veli Sarı’nın ise tetikçi olan Koçak’a susturucu takılı olan silahı teslim eden kişi olduğu öğrenildi. Veli Sarı’nın Koçak’a silahı saldırıdan 5 dakika önce, Harman Sokak’ta teslim ettiği belirlendi. Öte yandan, Veli Sarı’nın uyuşturucu suçundan INTERPOL’ün ‘Arananlar Listesi’nde olduğu tespit edildi.

Bir diğer tutuklu Türk vatandaşı olan Cengiz Akın ise silahı temin edip Veli Sarı’ya teslim eden kişi olarak dosyada yer aldı. Akın da Sarı gibi INTERPOL’ün arananlar listesinde ve ‘En Çok Arananlar Listesi’nde yer alıyor. Akın’ın aranma suçu ise, Hollanda’da uyuşturucu anlaşmazlığı sonucunda bir Türk’ü öldürmek. Cinayet büro ekiplerinin silahlı saldırıyla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. DHA