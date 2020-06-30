İstanbul’da onlarca kilo uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından uyuşturucu temin eden bir kişiyi belirleyince harekete geçti. 6 ay süren takipte A.A. isimli kişinin Kartal’da bir adreste uyuşturucu depoladığı tespit edildi.

A.A’nın Kartal’da uyuşturucu depoladığı adresi izlemeye alan ekipler, baskında A.A.’yı kıskıvrak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

A.A.’nın otomobilinin bagajında 15 kilo kokain ile 61 kilo Skunk ele geçirildi. Gözaltına alına A.A. işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

BEYİNE ZARAR VERİYOR

Skunk, uzmanlara göre esrardan 10-20 kat daha fazla bağımlılık etkisi olan bir uyuşturucu. Bağımlılıkla birlikte zararı da yüksek olan Skunk, güçlü etkisinden dolayı halüsinasyon yaptığı belirtildi. Yoğun kaygı, panik ve kusma etkisi olan Skunk’ın, beyine büyük zararı olduğu dile getiriliyor.