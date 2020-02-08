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İstanbul’da otelde dehşet veren olay!

İstanbul Fatih'te bir otelin en üst katındaki odanın penceresinden düşen 63 yaşındaki bir kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

10:38 -
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İstanbul’da otelde dehşet veren olay!

Olay Aksaray Tiryaki Hasan Paşa Sokak’ta bulunan otelde meydana geldi. 63 yaşındaki M.O. dün akşam saatlerinde otele giriş yaptı. Sabah saat 08.00 sıralarında sesi duyup dışarıya çıkanlar, M.O.’nun yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

FOTO: DHA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, 7’nci kattaki odasının penceresinden düşen M.O.’nun durumunun ağır olduğunu belirledi.

Yaralı, ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, M.O.’nun düştüğü yerde ve kaldığı odasında incelemelerde bulundu. M.O.’nun annesinin dün hayatını kaybettiği kaydedildi. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.(DHA)

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