İstanbul’da otomobil bisikletli çocuğa böyle çarptı

Kaza, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
İçinde 6 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki bisikletli bir çocuğa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle bisikletli çocuk yolun karşısına uçtu. Otomobil ise refüje çarparak durabildi.
Kazayı gören vatandaşlar yaralılara yardım etmek için hemen olay yerine koştu. Kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevredeki bir hastaneye kaldırdı.
OLAY ANI KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bisikletli çocuk yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobilin geldiği görülüyor.
Bisikleti gören otomobil manevra yapmaya çalışsa da bisiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle çocuk bisikletin üstünden uçuyor. Otomobil ise refüje çıkıyor. (İHA)