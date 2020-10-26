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İstanbul’da patinajlı ve makaslı düğün konvoyu terörü

İstanbul Çekmeköy’de düğün eğlencesi adı altında bir araya grup, sokağı trafiğe kapatarak motosikletlerle patinaj çekti. Ortalığı dumana boğarak adeta terör estiren grup ardından konvoy halinde yola çıkarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Güncellenme: 10:13, 26/10/2020
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İstanbul’da patinajlı ve makaslı düğün konvoyu terörü

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında artan vakalara rağmen Çekmeköy'de bir grup dün düğün eğlencesini adı altında bir araya geldi. Semtteki bir sokakta saatlerce eğlenen grup ardından araçlarına binerek konvoy oluşturdu. Grup bir süre ilerledikten sonra sokağı trafiğe kapatarak motosikletlerle patinaj çekti.

TRAFİKTE KONVOY

Ortalığı dumana boğan grup ardından tekrardan hareket haline geçerek konvoy halinde karayoluna çıktı. Burada konvoydaki sürücülerden biri araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü.

Dörtlü sinyallerini yakarak şeritlere dağılan grup, trafiği tehlikeye düşürerek mega kentte konvoy halinde tur attı. Gruptakiler trafiği tehlikeye düşürdükleri o anları sosyal medyada paylaştı.

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