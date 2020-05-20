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İstanbul’da polisi görünce otların arasına saklandılar

İstanbul Sultangazi'de 65 yaş üstü olduğu öne sürülen üç kişinin polisten saklandığı anlar amatör kameraya yansıdı.

09:57 -
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Olay, Esentepe Mahallesi’nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3’üncü gününde mahallede bulunan yeşillik alanda ilginç bir görüntü kaydedildi. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, boş bir arazide otların arasına uzanarak saklanmaya çalışan üç kişi amatör kameraya yansıdı.

65 yaş üstü olduğu öne sürülen üç kişinin devriye gezen polis ekiplerinden saklanmaya çalıştığı, bir süre otların arasında gizlendikten sonra ayağı kalkarak bulundukları yerden uzaklaşmaları kameraya yansıdı. (DHA)

istanbul Polis
Son güncelleme: 10:06 20.05.2020
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