İstanbul’da pompalı tüfekli saldırı: İki ölü

Olay Silivri ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Mesut S. ve Tülay A. birlikte yaşadıkları öğrenilen evlerinin önünde pompalı tüfekle silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri saldırıya uğrayan Mesut S. ve Tülay A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Maktullerin cansız bedenleri morga kaldırılırken, polis saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (İHA-DHA)