İstanbul’da ramazan pidesi satışları yüzde 20 düştü

Pide fiyatlarının geçen yıl ile aynı olduğunu belirten Şişli’deki fırıncı Serkan Çokur, ”Satışlar saat 18.00’de sona erdiği için kaç tane pide üretmemiz konusunda ayarlama yapamıyoruz. Mesela ramazanın ilk günü az sayıda pide çıkardığımız için birçok müşterimiz geri dönmek zorunda kaldı. O bize biraz sıkıntı oldu. Yoksa pide satışı yapılıyor, talep var.

Geçen seneye göre yüzde 20’lik bir düşüş var ama beklentimize göre bu çok iyi bir oran.” dedi.

”İLK GÜN ÇOK YOĞUN GEÇTİ”

Ramazan pidesinin iftara iki saat kala satışın sona ermesinden şikayetçi olan Beylikdüzü’ndeki fırıncı Hasan Çerman ise şöyle konuştu: ”Ramazanın ilk gününü çok yoğun geçirdik. Geçen yıl ne sattıysak bu yıl da aynısını satıyoruz.

Sadece iftara iki saat kala pide satışlarının sona ermesi kötü oldu. Akşam saat 19.00’da İstanbul genelinde ekmek, pide kalmadı. Birçok vatandaşımız da bu konuda mağdur oldu. Tatlı satışlarımızda da geçen yıla göre herhangi bir düşüş olmadı” dedi.

”SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DENK GELDİĞİ İÇİN…”

Üsküdar’daki fırıncı Asiye Sandıkçı ise satışların saat 18.00’de sona ermesinden memnun. Sandıkçı ”Pide satışlarının iftardan iki saat önce bitmesi, fırınlarda yaşanacak yoğunluğu kesti. Kimse sıra beklemeden pidesini alıp çıkıyor.

Geçen yılki ramazana göre düşüşlük var. Bu sokağa çıkma yasağına denk geldiği için oldu. Yasak olmayan günlerde pide alımlarının daha da artacağını düşünüyorum.”ifadelerini kullandı.

”BALIKÇILARA EKMEK SATTIRIYORLAR”

Öte yandan Beyoğlu’ndaki fırıncı Hasan Çelik, bazı fırıncıların ekmekleri sağlıksız bir şekilde sattığını öne sürdü. Çelik, ”Yetkililerden bir talebim var. Bölge fırıncılarını sınırlandırsınlar. Balıkçılara bile ekmek sattıran yerler var. Açık korumasız şekilde 2 liraya ekmek satanlar da var. Biz esnaf odalarının tarifelerine uyuyoruz. Herkes uymalı. Her fırıncı kendi bölgesinde kalmalı. Yetkililer lütfen fırın sektörüne de el atsın.”