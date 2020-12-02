İstanbul’da rekor miktarda ‘öldüren zehir’ ele geçirildi

Operasyon, İstanbul Narkotik Polisince gerçekleştirildi. Polis ekiplerince yapılan fiziki ve teknik takipte yurt dışından uyuşturucu getiren bir şebeke belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından Esenyurt ve Büyükçekmece'de 3 adrese operasyon düzenlendi.

230 KİLO METAMFETAMİN

Eş zamanlı olarak gerçekleşen operasyonda 3'ü İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, sıvı jel ve kristal halde 230 kilo metamfetamin ele geçirildi.

BU YIL ELE GEÇİRİLEN MİKTAR 1 TON 100 KİLOGRAM

Polis ekiplerinin ele geçirdiği uyuşturucunun büyük kısmının sıvı olduğu belirtildi. Sıvı uyuşturucunun Esenyurt'taki adreste kristal hale getirildiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerden O.A.'nın “Kimyager” olduğu ve dönüşümü yapan isim olduğu belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucunun bu yıl emniyet birimlerinin ele geçirdiği en yüksek miktar olduğu öğrenildi. İstanbul’da, 1 yılda ele geçirilen metamfetamin miktarı 1 ton 100 kiloyla rekora ulaşırken, bu durum uzmanları endişelendiriyor.

ÖLÜME EN HIZLI GÖTÜREN UYUŞTURUCU

Uzmanlar, metamfetaminin ölüme en hızlı götüren ve uyuşturucu bağımlılık düzeyinin en yüksek olduğunu belirtiyor. Kullanan kişilerde ani kilo kaybına, diş dökülmelerine, bilinç bulanıklığına, sözel yetilerin zayıflamasına sebep olduğu belirtilen metamfetamin, halüsinasyon etkisi de oluşturuyor. Metamfetaminin, kullanıcılarda derilerinin altında örümcek ya da böcek dolaştığı hissi oluşturduğu, bu durumun kullananların kendilerine zarar vermesine ve tırnaklarıyla derilerini parçalamalarına sebep olduğu kaydedildi.