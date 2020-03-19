İstanbul’da risk grubundaki 121 bin kişi bir günde 313 bin kez toplu taşımayı kullandı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınının en çok etkilediği yaş grubu 60 yaş ve üstü. Yetkililer, sık sık 60 yaş üstü vatandaşları evden çıkmamaları ve özellikle virüs bulaşma riski yüksek olan toplu taşıma araçlarını kullanmamaları konusunda uyarıyor.

Bu uyarılar doğrultusunda İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kullanım oranında 60 yaş ve üstü vatandaşlarda yüzde 40'lar seviyesinde düşüş yaşandı. Ancak risk grubunda yer alan vatandaşlar içinde toplu taşıma araçlarını kullanmaya devam edenler de var.



121 KİŞİLİK RİSK GRUBU

İBB, 17 Mart Salı gününü baz alarak “60 yaş üstü” ve “65 yaş üstü” vatandaşların toplu taşımayı kullanma oranını ayrı ayrı hesapladı.

İBB verilerine göre corona virüs salgını Türkiye'de de görüldükten sonra 17 Mart Salı günü risk grubunda olan 60 yaş üstü 33 bin 592 kişi 82 bin 653 kez, 65 yaş üstü 87 bin 661 kişi 230 bin 600 toplu taşımayı kullandı.

Yani salgından sonra sadece bir günde risk grubundaki 121 bin 253 kişi İstanbul'da 313 bin 253 kez toplu taşıma araçlarını kullandı.



SALGINDAN ÖNCE DURUM NEYDİ?

İBB'nin verilerine göre virüs salgını ortaya çıkmadan önce 3 Mart Salı günü 60 yaş üstü 67 bin 85 vatandaş 170 bin 394 kez, 65 yaş üstü 196 bin 834 kişi de 550 bin 134 kez toplu taşıma araçlarını kullandı.

Yani 263 bin 919 kişi, 720 bin 528 yolculuk yaptı. 10 Mart Salı günü de 60 yaş üstü 58 bin 924 kişi 148 bin 255 kez, 65 yaş üstü 162 bin 230 kişi 443 bin 404 defa toplu taşıma araçlarına bindi. Toplam 221 bin 154 kişi, 591 bin 659 kez yolculuk yaptı.

