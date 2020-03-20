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İstanbul’da saf alkol kâbusu: Ölenlerin sayısı arttı

İstanbul'da saf alkolden ölenlerin sayısı 21'e ulaştı. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısının 33 olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Habip ATAM
11:56 -
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İstanbul’da saf alkol kâbusu: Ölenlerin sayısı arttı

İstanbul’da son bir haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, saf alkol kullanımına bağlı olarak zehirlendi.

7 İLÇEDE 21 KİŞİ ÖLDÜ

Saf alkolden Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih , Ataşehir, Küçükçekmece ve Beylikdüzü ilçelerinde Türkmenistan uyruklu 20 kişi hayatını kaybetti. 34 kişinin tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören Türkmenistan uyruklu 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece ölenlerin sayısı 21’e yükseldi. 33 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

5 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltındaydı. Dün akşam Esenler’de gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli daha yakalanırken, gözaltında bulunan şüpheli sayısı 16’ya yükseldi.

Ölenlerin virüsten korunmak için içkiyi önce vücutlarına sürdükleri sonrasında ise içtikleri belirtiliyor.

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Ataşehir Başakşehir Beylikdüzü Esenyurt istanbul Küçükçekmece Türkmenistan
Son güncelleme: 12:36 20.03.2020
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