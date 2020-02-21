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İstanbul’da sağanak etkili oldu

Gece boyunca İstanbul'da etkili olan yağmur, sabahın ilk saatlerinde etkisini devam ettirdi. Sağanağın öğleye kadar devam etmesi bekleniyor.  

08:34 -
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İstanbul’da sağanak etkili oldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü İstanbul’da ‘hafif sağanak yağış’ uyarısında bulundu. Gece boyunca süren sağanak, etkisini ara ara karla karışık olarak da gösterdi.

Sabahın ilk saatlerinde süren yağmurun öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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