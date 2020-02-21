İstanbul’da sağanak etkili oldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü İstanbul&#8217;da &#8216;hafif sağanak yağış&#8217; uyarısında bulundu. Gece boyunca süren sağanak, etkisini ara ara karla karışık olarak da gösterdi.. Sabahın ilk saatlerinde süren yağmurun öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-saganak-etkili-oldu-2-5637789","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-saganak-etkili-oldu-2-5637789","pageType":"yazi","pageIdentifier":5637789,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u0130stanbul&#8217;da sau011fanak etkili oldu"});aip('newsArticle', {"identifier":5637789,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-saganak-etkili-oldu-2-5637789/","headline":"u0130stanbul&#8217;da sau011fanak etkili oldu","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/21/iecrop/spot-sablon-1_16_9_1582263227.jpg","author":"Hazar u015eahsuvar","dateCreated":1582263257,"datePublished":1582263257,"dateModified":1582263257,"info":"{"seo_news":"false"}"});